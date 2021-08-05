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Участок улицы Гоголя в Томске закроют для проезда на 20 дней

ЖКХ, Томские новости, Томск Гоголя перекрытие ремонт тепломагистраль трубопровод Участок улицы Гоголя в Томске закроют для проезда на 20 дней

С 9 часов 7 августа до 24 часов 27 августа будет закрыт для движения транспорта участок ул. Гоголя от пер. Нечевского до ул. Герцена, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Бригады АО «ТомскРТС» выполняют здесь работы по капитальному ремонту тепломагистрали №2Н с полной заменой изношенной строительной части и трубопровода.

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