Участок улицы Гоголя в Томске закроют для проезда на 20 дней

5 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Joshua Hoehne on Unsplash

С 9 часов 7 августа до 24 часов 27 августа будет закрыт для движения транспорта участок ул. Гоголя от пер. Нечевского до ул. Герцена, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Бригады АО «ТомскРТС» выполняют здесь работы по капитальному ремонту тепломагистрали №2Н с полной заменой изношенной строительной части и трубопровода.

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