Томские компании стали чаще уходить в «облака»

5 августа 2021 / Пресс-служба ПАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Scott Graham on Unsplash

За первую половину 2021 года спрос на услуги провайдера #CloudMTS в Томской области вырос в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Facebook рассказала директор томского филиала оператора МТС Марина Фещенко.

По ее словам, в первую очередь, это касается госсектора и крупного бизнеса. Размещение данных в облаке гарантирует им высокую доступность, обеспечивает надежность и безопасность. Кроме того, это эффективный инструмент оптимизации затрат, позволяющий экономить на ИТ-инфраструктуре до 25% в месяц.

«Расскажу реальную историю. Один из томских грузоперевозчиков обратился к нам. Несколько месяцев назад на них была совершена хакерская атака, файлы попытались восстановить вручную, но безуспешно. Чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации повторно, мы предложили услугу облачного резервного копирования», — сказала Марина Фещенко.

Также она отметила, что томские компании наиболее активно использовали IaaS-решения, на долю которых пришлось около половины новых запросов. Компании переносили в облако CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных, клиентские онлайн-порталы, почтовые сервисы.

По сравнению с первой половиной прошлого года вдвое выросло число клиентов облачных сервисов среди госструктур. Чаще всего представители этого сегмента пользуются резервным копированием ИТ-систем и баз данных, организовывают безопасную удаленную работу и переносят в облака внешние информационные ресурсы. По данным на начало второго полугодия 2021 года на госсектор и предприятия нефтегазовой отрасли приходится порядка 80% реализованных провайдером #CloudМТS проектов. На втором месте — пищевая промышленность (15%) — компании из этой отрасли переносит в облака сайты и CRM-системы. Замыкают тройку представители сферы услуг и ритейла. Во всех случаях клиенты провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг провайдера куда входят также мобильная связь и data-сервисы МТС.

Более 45% входящих заявок на миграцию в облако генерировали ИТ-подразделения, которым облачные технологии позволяют быстро развёртывать ИТ-инфраструктуру, в том числе организовывать объектные хранилища для статичных данных, таких как резервные копии, архивы и мультимедиа данные.

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