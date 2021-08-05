Новый детсад в томском микрорайоне «Наука» сдадут в ноябре

5 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Michał Bożek on Unsplash

Детский сад на ул. Академика Сахарова, 46, рассчитанный на 145 мест, планируется сдать в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Детский сад будет рассчитан на 145 мест. На данный момент специалисты ООО «Спецстрой ТДСК» закончили возводить каркас здания, приступили к установке кровли, внутренних перегородок, сантехническим работам, монтажу электрических коммуникаций, котельной, отделочным работам на цокольном этаже. Также рабочие закончили сооружение резервуара-септика на 100 куб. м, который станет приемником сточных вод сада.

До конца месяца подрядчик обещает выполнить 80% кровли, начать покраску фасада здания. С 1 сентября на объекте начнутся благоустроительные работы.

«Строительство объекта идет по графику. Основные тяжелые работы на этом объекте завершены. В августе — сентябре администрация начнет делать дорогу к саду. В настоящее время уже проводятся конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по освещению ул. Сахарова», — рассказал начальник департамента капитального строительства городской администрации Александр Суходолов.

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