Ресторан доступных деликатесов откроется в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2021 // Фото: edateca.tomsk

В Томске открывается ресторан сети Edateca, где можно будет попробовать различные деликатесы и блюда мировых кухонь по доступным ценам. Заведение расположится на ул. Красноармейской 135, рассказала «Томскому Обзору» управляющая рестораном Анна Алентьева.

«Одна из главных наши задач — сломать старый стереотип, что деликатесы — это дорого. Концепция нашего ресторана построена на том, что каждый может позволить себе заказать стейк, устриц или, к примеру, морских ежей. Средний чек у нас будет ниже, чем в других томских заведениях», — сообщила Анна Алентьева.

По ее словам, в ресторане впервые в Томске будет действовать система true-cost, при которой гости платят за вход символическую сумму (до 16:00 — 150 рублей, после — 350 рублей) и получают доступ к меню, с доступными ценами. Также томичам обещают аквариум с живыми устрицами и морскими ежами и большую коктейльную карту.

Бренд-шеф ресторана — Денис Белов, уроженец Тольятти, повар с 10-летним стажем, номинант ресторанной премии «Золотая вилка».

«Edateca уже есть в Самаре. В Томске открытие ресторана запланировано на август, параллельно планируем запустить заведение в Перми. Дальше в планах — Тюмень», — рассказала Анна Алентьева.

Фото: edateca.tomsk

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