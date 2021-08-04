Томская область заняла пятое место по России в рейтинге открытости «Зелёному курсу» Greenpeace

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2021 // Фото: greenpeace.carto.com

Томская область заняла пятое место в рейтинге регионов по открытости к «Зелёному курсу», составленном Greenpeace в России. Это лучший показатель по Сибирскому федеральному округу.

В рейтинг вошли все субъекты Российской Федерации. Акцент был сделан на меры, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. В основу рейтинга легли данные, полученные экспертами Greenpeace от глав субъектов РФ с начала 2021 года. Местным органам было предложено сообщить, какие низкоуглеродные инициативы уже внедряются или планируются к внедрению в ближайшее время на территории региона.

«На основе анализа поступивших ответов, регионы были ранжированы в зависимости от числа мер „Зелёного курса“, прорывных и ложных решений, а также открытости органов власти к дальнейшему взаимодействию», — сообщает Greenpeace в России.

Томская область занимает пятую строчку рейтинга. На первом месте оказалась Сахалинская область, на втором — Ленинградская область и Хабаровский край, на третьем — Москва, на четвертом — Белгородская область и Удмуртская республика. Среди сибирских регионов места распределились следующим образом: Иркутская область — 8-е, Новосибирская область и Алтайский край — 14-е, Кемеровская область — 16-е, Республика Алтай — 18-е, Красноярский край и Республика Хакасия — 19, Республика Тыва — 23-е. Республика Адыгея, Воронежская и Тверская область заняли последнюю строчку рейтинга, поскольку оттуда не было получено ответов.

«Переход на низкоуглеродное развитие — это долгий путь, и в этом смысле всем регионам России есть куда, стремиться. Однако уже сегодня есть опыт некоторых регионов, который стоит тиражировать в масштабах всей страны. Это, например, цель по углеродной нейтральности и планы на зелёный водород Сахалинской области, меры по развитию электрического общественного транспорта в Москве, цели по вводу возобновляемых источников энергии в Ульяновской области. Мы также отметили регионы, которые развивают компетенции в области возобновляемой энергетики, тепловые насосы, проводят мероприятия по сокращению образования отходов, отдают приоритет товарам многоразового использования и используют продукцию из вторсырья для региональных и муниципальных нужд. Очень важно также то, что отдельные регионы выразили свою открытость к дальнейшему взаимодействию, что также повлияло на их позицию в рейтинге», — отмечает координатор проектов по климату Greenpeace и соавтор проекта Полина Каркина.

В дополнение к рейтингу опубликована интерактивная карта, с помощью которой можно оценить актуальную ситуацию в масштабах страны и узнать о регионах-лидерах. Эксперты Greenpeace также дали рекомендации регионам по дальнейшим нововведениям мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов (далее письма пересылались по усмотрению глав субъектов в другие органы власти).

Тэги/темы: