Томские деревянные дома, Таловские чаши и Васюганский заповедник участвуют в онлайн-голосовании National Geographic Traveler

4 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Лев Мучник

Журнал National Geographic Traveler запустил онлайн-голосование «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям страны. Участие в нем принимают и объекты Томской области.

В проекте представлены 10 номинаций, Томская область заявлена в восьми.

Так, «Золотой квадрат» деревянных домов Томска представлен в номинации «Общественное пространство», Государственный природный заповедник «Васюганский» — «Природный объект», экологический маршрут к памятнику «Таловские чаши» — в номинации «Туристическая тропа», маршрут «Томск — сердце Сибири» — в номинации «Экскурсионный маршрут». Томский «Дом с шатром», где сегодня располагается Российско-немецкий дом (ул. Красноармейская, 71) участвует в номинации «Культурно-исторический объект», а международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» — в номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль». Также в онлайн-голосовании принимают участие асиновская береста («Народный промысел») и селькупская уха («Национальная кухня»).

«Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать всё лучшее в своих регионах, но окончательный выбор — за аудиторией National Geographic», — сообщает журнал.

Проголосовать за «Сокровища России» можно здесь.

Голосование продлится до 10 октября 2021 года. Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: