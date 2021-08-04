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Томичей приглашают на экскурсию по улице Бакунина

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Музей истории Томска приглашает горожан на пешеходную экскурсию «Тайны и легенды первой улицы Томска».

«Томские улицы хранят в себе множество тайн и легенд о судьбах людей, их населявших. Имена разных людей переплелись в городе в прочный узел, который и составил его историю. Ссыльные декабристы, поляки-католики, путешественники, первооткрыватели, торговцы — все они, так или иначе, повлияли на образ и судьбу Томска», — сообщают в музее.

Во время прогулки гостям расскажут о тайнах и легендах первой улицы Томска — Бакунина, связанных с памятниками, домами и с судьбами ее жителей.

Экскурсия состоится в субботу, 7 августа. Начало в 14:00, сбор — у Музея истории Томска (ул. Бакунина, 3, Воскресенская гора). Продолжительность экскурсии — 1,5 часа, стоимость — 300 рублей/чел.

Обязательна предварительная запись по телефону +7 (3822) 65-72-55.

Бакунина является первой улице Томска — она была образована домами вдоль дороги, в XVII–XVIII веках, соединяющей Томскую крепость с Юрточной горой, позднее — Воскресенскую гору с центром города. Ранее улица называлась Ефремовской, под одной из версий — в честь кого-либо из казаков Томского острога или купцов Ефремовых, по другой — по имени основателя мужского Успенского монастыря, старца Ефрема. На Бакунина сохранились некоторые деревянные и каменные здания постройки XIX—XX вв., а также часть старинной булыжной мостовой.

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