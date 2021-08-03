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Городские депутаты предлагают увеличить в Томске число мест для проведения митингов

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Дума Томска на очередном собрании во вторник, 3 августа, приняла решение направить обращение губернатору региона Сергею Жвачкину с предложением об увеличении количества гайд-парков в областном центре до девяти, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

В настоящее время проведение митингов и пикетов без согласования разрешено только на территории сквера на улице Высоцкого, расположенного в промзоне на северо-востоке Томска, а также на площади перед Дворцом народного творчества «Авангард» в спальном районе на окраине города.

Депутаты предлагают дополнить этот перечень семью местами в центре города, в том числе площадями напротив зданий администрации региона, мэрии Томска и областной филармонии.

По словам автора инициативы, депутата Юрия Ворошилина, идея обращения появилась полгода назад, однако за это время депутаты и мэрия Томска не смогли прийти к единому мнению.

«Первоначально инициатива была рассмотрена на комиссии по регламенту и правовым вопросам, где мы договорились проработать вопрос. Позже была создана рабочая группа, которая единожды собралась. Вчера она должна была состояться снова, где мы могли бы выработать консолидированное мнение, но заседание в очередной раз было перенесено на неопределенный срок», — сообщил Ворошилин, объяснив причины внесения вопроса в повестку думы.

Кроме того, депутаты в своем обращении предложат увеличить предельную численность участников митингов и пикетов, не требующих согласования, со 150 до 500.

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