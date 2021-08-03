В Томском центре крови не хватает донорского материала
Томский региональный центр крови испытывает дефицит донорского материала, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главврача учреждения Тамару Кондинскую.
«Донорство снизилось, так как люди в отпусках, студенты разъехались. Сейчас нам особенно нужна кровь первой группы с отрицательным резусом, ее в городе не так много, потому что такая кровь довольно редкая. Но мы будем рады донору с любой кровью», — сказала Кондинская.
По ее словам, еще одной причиной снижения числа доноров стал коронавирус и вакцинация от него.
«Сдавать кровь можно лишь через примерно два месяца после болезни, и около месяца должно пройти после вакцинации», — пояснила Кондинская.
Она уточнила, что существующего запаса крови первой группы с отрицательным резусом в банке хватит примерно на одну неделю, но на это влияют заявки от медучреждений.
Кондинская добавила, что сейчас в день центр принимает порядка 40 доноров при норме в 70-80 человек.
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