В Томском центре крови не хватает донорского материала

3 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский региональный центр крови испытывает дефицит донорского материала, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главврача учреждения Тамару Кондинскую.

«Донорство снизилось, так как люди в отпусках, студенты разъехались. Сейчас нам особенно нужна кровь первой группы с отрицательным резусом, ее в городе не так много, потому что такая кровь довольно редкая. Но мы будем рады донору с любой кровью», — сказала Кондинская.

По ее словам, еще одной причиной снижения числа доноров стал коронавирус и вакцинация от него.

«Сдавать кровь можно лишь через примерно два месяца после болезни, и около месяца должно пройти после вакцинации», — пояснила Кондинская.

Она уточнила, что существующего запаса крови первой группы с отрицательным резусом в банке хватит примерно на одну неделю, но на это влияют заявки от медучреждений.

Кондинская добавила, что сейчас в день центр принимает порядка 40 доноров при норме в 70-80 человек.

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