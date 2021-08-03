Асиновский краеведческий музей украсили муралы на основе экслибрисов художника Кеменова

Здание Асиновского краеведческого музея (филиал Томского областного краеведческого музея) украсили муралы, созданные на основе экслибрисов известного советского художника-графика Василия Кеменова, почетного гражданина города Асина, сообщает музей.

С предложением оформить стены музея выступил Святослав Перехожев, директор Томского областного краеведческого музея. Над реализацией идеи работали студия Design-Orchestra и агентство Street Vision.

Проект подготовила студия Design-Orchestra примерно за две недели. По словам арт-директора студии Павла Богданова, главной задачей команды было «обеспечить современную подачу экслибрисов художника».

«Прежде я мало, что знал про Асино, а здесь столько интересного: художник Василий Тимофеевич Кеменов (1929–2006), усадьба Лампсакова, замечательное село Ново-Кусково неподалеку и так далее. Краеведческий музей рассказывает про свой регион, поэтому через природные и архитектурные объекты и образы первого уровня, которые присутствуют на экслибрисах Кеменова, мы показали, какая она — Асиновская провинция. Соответственно, там есть стог сена, лось и волк, фасады школы, рукописный экслибрис „Асино“. Эта стилистика с небольшими неровностями максимально гармонично вписалась в это место», — рассказал Павел Богданов.

Работа над муралами заняла шесть дней: три дня ушло на нанесение разметки, еще три — на оформление. По словам руководителя агентства Street Vision Ивана Ларионова, не обошлось без сложностей: так, в процессе работы выяснилось, что проектор не подходит для подобной работы, пришлось съездить в Томск за другим.

Местные жители по-разному реагировали на происходящее:

«Некоторые интересовались, что происходит, радовались, что в музее происходит какой-то движ. Кто-то вообще только узнал, что оказывается есть такой музей. Кто-то не понял идею и концепцию рисунка и сказал, что это какая-то ерунда и любой может сделать такое. Директор самого музея Асино сказал, что мы привлекли много внимания, посетителей стало больше — и это главное», — рассказал Иван Ларионов.

Василий Кеменов — советский художник, экслибрист. Создал более 400 книжных знаков, организовал более 200 выставок. Имя Кеменова включено в каталог Всемирного экслибриса, его работы хранятся в Пушкинском музее Нью-Йорка, в Чехии и Польше. Часть экслибрисов передана Асиновскому музею — эта коллекция насчитывает более 300 экземпляров.

Художник создавал не только экслибрисы, но и писал картины. Так, он является автором герба города Асино, который был утверждён в 1996 году. В 2003 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Асина».

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