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Памятник выпускнику ТПУ планируют установить в Томске

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Памятник выпускнику Томского политехнического университета может быть установлен вблизи одного из корпусов вуза. Об этом шла речь накануне на встрече заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса с представителями ТПУ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Средства на изготовление памятника собрали инициаторы — выпускники политеха. Теперь университет должен обратиться в администрацию города за оформлением права пользования земельным участком и согласовать с городом эскиз будущего памятника.

Также в ходе встречи заммэра с представителями ТПУ обсуждалось благоустройство лестничного спуска от главного корпуса вуза до Ботанического сада по четной стороне пр. Ленина. Лестничный спуск нуждается в ремонте. Он находится на муниципальной земле, однако его пересекает противопожарный заезд на территорию университета, необходимый для проезда спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с этим было решено совместно выработать варианты ремонта пешеходной зоны и противопожарного въезда.

Напомним, в этом году Томский политехнический университет отмечает 125-летний юбилей.

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