В Новосибирске полицейские задержали покупательницу в «Пятерочке» за отсутствие маски

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2021 // Фото: atas.info

В Новосибирские полицейские задержали покупательницу за отказ надевать маску. Об этом она сама рассказала на своей странице в социальной сети ВКонтакте, сообщает atas.info.

Елена выложила несколько роликов, на которых заснят ее конфликт с работниками супермаркета и прибывшими сотрудниками полиции. В ходе него женщина заявила о рабской психологии у тех, кто надевает маски. Она пыталась дискутировать с сотрудниками МВД, но те были или молчаливы, или непреклонны в своих требованиях.

Покупательница настаивала, чтобы полицейские по правилам составили протокол задержания. Она не понимала, на каком основании ее не выпускают из магазина и утверждала, что законов, обязывающих ее носить маску, нет.

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