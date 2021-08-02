В Новосибирске полицейские задержали покупательницу в «Пятерочке» за отсутствие маски
В Новосибирские полицейские задержали покупательницу за отказ надевать маску. Об этом она сама рассказала на своей странице в социальной сети ВКонтакте, сообщает atas.info.
Елена выложила несколько роликов, на которых заснят ее конфликт с работниками супермаркета и прибывшими сотрудниками полиции. В ходе него женщина заявила о рабской психологии у тех, кто надевает маски. Она пыталась дискутировать с сотрудниками МВД, но те были или молчаливы, или непреклонны в своих требованиях.
Покупательница настаивала, чтобы полицейские по правилам составили протокол задержания. Она не понимала, на каком основании ее не выпускают из магазина и утверждала, что законов, обязывающих ее носить маску, нет.
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