Численность безработных в Томской области сокращается

3 августа 2021 / Томский Обзор

За 6 месяцев 2021 года в Томской области безработными признаны 15,6 тысячи человек, за этот же период прошлого года — 20,8 тысячи.

Как сообщила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных, 9,5 тысячи человек в первом полугодии 2021-го нашли работу при содействии органов службы занятости, в 2020 году за тот же период было трудоустроено 3914 человек.

С помощью федерального проекта «Содействие занятости» расширены программы обучения для безработных; женщин с детьми и старшего поколения. К профессиональному обучению по направлению службы занятости приступили 900 человек. Из них 600 завершили обучение, а 146 трудоустроены.

При трудоустройстве безработных работодатели могут получать поддержку от государства в виде субсидий. За каждого такого сотрудника Фонд социального страхования выплачивает организации около 45 тысяч рублей. Еще одним видом поддержки является субсидирование при трудоустройстве людей с инвалидностью, студентов и тех, кто освободился из мест лишения свободы. В этом случае государство выплачивает работодателю от 6 до 100 тысяч рублей субсидии.

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