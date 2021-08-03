18+
18+

Численность безработных в Томской области сокращается

Работа, Работа в Томске, Томские новости, Численность безработных в Томской области сокращается

За 6 месяцев 2021 года в Томской области безработными признаны 15,6 тысячи человек, за этот же период прошлого года — 20,8 тысячи.

Как сообщила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных, 9,5 тысячи человек в первом полугодии 2021-го нашли работу при содействии органов службы занятости, в 2020 году за тот же период было трудоустроено 3914 человек.
С помощью федерального проекта «Содействие занятости» расширены программы обучения для безработных; женщин с детьми и старшего поколения. К профессиональному обучению по направлению службы занятости приступили 900 человек. Из них 600 завершили обучение, а 146 трудоустроены.

При трудоустройстве безработных работодатели могут получать поддержку от государства в виде субсидий. За каждого такого сотрудника Фонд социального страхования выплачивает организации около 45 тысяч рублей. Еще одним видом поддержки является субсидирование при трудоустройстве людей с инвалидностью, студентов и тех, кто освободился из мест лишения свободы. В этом случае государство выплачивает работодателю от 6 до 100 тысяч рублей субсидии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске до конца июля оборудуют пешеходный переход в районе Мокрушинского переезда

13 июля 2021
Томские новости

В Томской области выявлены 10 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

10 июля 2021
Томские новости

Живая лаборатория Томска первой в России вошла в Европейскую сеть

14 июля 2021
Томские новости

В выходные в Томске перекроют движение по пр. Фрунзе

21 июля 2021
Томские новости

Пострадавшие при аварийной посадке Ан-28 в Томской области пилот и пассажирка выписаны из больницы

21 июля 2021
Томские новости

К юбилею ТГАСУ получил субсидию в 65 млн рублей на ремонт кампуса

26 июля 2021
Томские новости

Медведи нападают на скот и разоряют ульи в Томской области из-за недостатка корма и обилия гнуса в лесах

16 июля 2021
Томские новости

«Томское пиво» не видит рисков для своей деятельности из-за уголовного преследования основного акционера

6 июля 2021
Томские новости

Томич попался на попытке контрабанды древесины из Новосибирской области

15 июля 2021