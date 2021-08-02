Томские инспекторы ГИМС спасли девочку-подростка, упавшую в реку с Коммунального моста

2 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

Томские инспекторы ГИМС МЧС России спасли тонущую девочку-подростка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о том, что в районе Коммунального моста в Томске в реке Томь находится девочка и просит о помощи поступило в понедельник, 2 августа, в 14:30. На место сразу отправились две группы инспекторов ГИМС.

Первым на место прибыл катер «Амур» с инспекторами Михаилом Петренко и Рахматуллой Рахимовым. Вместе с ними на борту находился стажер по должности внештатного инспектора ГИМС Константин Сатяев.

«Там дно очень мелкое, поэтому пробираться приходилось медленно. Пока я маневрировал катером, Константин прыгнул в воду и придерживал девушке голову. Она находилась без сознания. Через пять минут пострадавшая пришла в себя, а на берегу нас уже ждали врачи скорой помощи», — рассказывает инспектор Рахматулла Рахимов.

По предварительным данным, девочка упала с Коммунального моста.

Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на водоемах и контролировать досуг детей в летний период. О всех чрезвычайных происшествиях на водоемоах необходимо сообщать по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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