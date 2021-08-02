18+
18+

Ограничения массовых мероприятий в Томской области продлены до 15 августа

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, Сергей Жвачкин Томская область коронавирус прививка Ограничения массовых мероприятий в Томской области продлены до 15 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил ограничения массовых мероприятий до 15 августа, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий еще на две недели», — сказал Сергей Жвачкин.

Он также добавил, что в регионе на данный момент имеется достаточное количество вакцины, чтобы все желающие могли поставить прививку в день обращения.

Напомним, региональный оперативный штаб 12 июля ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений. В частности, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места, а также на открытом воздухе. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Приостановлена деятельность кальянных, а наполняемость фуд-кортов и детских комнат ограничена до 50%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Главврачи томских больниц проведут дистанционный «Открытый прием»

30 июля 2021
Томские новости

Томич попался на попытке контрабанды древесины из Новосибирской области

15 июля 2021
Томские новости

Томские ученые научились создавать психологический портрет по «цифровому следу»

22 июля 2021
Томские новости

Мишустин поручил Минцифры проработать с производителями и потребителями микроэлектроники единые подходы к совместимости

6 июля 2021
Томские новости

Молодые художники Томска могут принять участие в грантовом конкурсе музея «Гараж»

2 августа 2021
Томские новости

На следующей неделе в Томской области можно будет собирать чернику

12 июля 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер

26 июля 2021
Томские новости

Дольщики долгостроя по ул. Петропавловской, 5 в Томске получат выплаты

30 июля 2021
Томские новости

Карбоновые ферма и полигон появятся в Томской области

5 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle