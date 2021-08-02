Ограничения массовых мероприятий в Томской области продлены до 15 августа

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил ограничения массовых мероприятий до 15 августа, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий еще на две недели», — сказал Сергей Жвачкин.

Он также добавил, что в регионе на данный момент имеется достаточное количество вакцины, чтобы все желающие могли поставить прививку в день обращения.

Напомним, региональный оперативный штаб 12 июля ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений. В частности, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места, а также на открытом воздухе. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Приостановлена деятельность кальянных, а наполняемость фуд-кортов и детских комнат ограничена до 50%.

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