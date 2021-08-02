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Фестиваль локальной гастрономии «Тайгастро» стартовал в Томске

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В понедельник, 2 августа, стартовал Первый сибирский гастрономический фестиваль «Тайгастро», участие в котором принимают и томские рестораны, сообщают организаторы в инстаграм-аккаунте мероприятия.

В рамках фестиваля, который пройдет с 2 по 19 августа, рестораны-участники представят дегустационные фестивальные сеты из трех блюд и напитка по единой цене — 1 000, 1 200 или 1 500 рублей. Все сеты созданы на основе локальных сибирских продуктов. Также будут предложены тематические алкогольные и безалкогольные напитки.

Участие в фестивале принимают рестораны из самых разных сибирских городов — Томска, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Екатеринбурга, Кемерова, Тобольска, Тюмени и Иркутска — всего 33.

Томск на фестивале представляют рестораны «Кухтерин» и «Нарым». Оба заведения уже готовы предложить гостям сеты по 1 500 рублей.

По словам организаторов, фестиваля призван продемонстрировать сибирскую кухню во всем ее многообразии, а также показать гастрономический потенциал края. Ключевые цели фестиваля — продвинуть тренд на сибирскую кухню и локальные продукты, повысить туристическую и гастрономическую привлекательность СФО, подстегнуть интерес к посещению тематических ресторанов у местных жителей, а также сплотить сибирское гастрономическое комьюнити.

Следить за новостями «Тайгастро» можно в инстаграм-аккаунте фестиваля.

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