Еще девять деревянных домов в Томске выставят на торги в рамках программы «Дом за рубль»

2 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Администрация Томска выставила на торги еще девять объектов деревянного зодчества и культурного наследия, которые можно арендовать по программе «Дом за рубль». Торги состоятся 4 и 17 августа. Первоначальная стоимость аренды — от 30 до 127 тысяч рублей в год, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Инвесторам предлагают взять в аренду объекты культурного и исторического наследия в Кировском, Октябрьском и Советском районах города. 4 августа торги пройдут по домам на ул. Шишкова, 8 (жилой дом второй половины XIX в.), Советской, 8 и 8б (объекты деревянного зодчества).

Торги 17 августа пройдут по объектам на улицах Советской, 93 (одноэтажный дом с мансардой начала XX в.), Центральной, 9 («Заезжий дом», входит в состав ансамбля «Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь»), Никитина, 2а (жилой дом второй половины XIX в.) Татарской, 2 (двухэтажный жилой дома конца XIX в.), пер. Кононова, 4 (жилой дом начала XX в.) и М. Горького, 30 (жилой дом конца XIX в.).

Один объект находится в подготовке к торгам — это деревянный дом на ул. Кузнецова, 33.

На сегодняшний день в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 34 деревянных и одно каменное здание. В их числе памятники федерального и регионального значения, а также один выявленный объект культурного наследия.

Работы по восстановлению пяти домов — на ул. Октябрьская, 30, ул. Пушкина, 5 и 24, пр. Фрунзе, 32а и пр. Кирова, 27а — уже завершились. Инвесторы получили полную льготу по аренде.

Работы по ремонту продолжаются на 17 объектах программы, еще на семь домов готовится проектная документация.

Программу «Дом за рубль» инициировала администрация Томска в 2016 году. Инвесторам предлагают за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливают поэтапно — на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляют первую льготу по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продлевают ещё на два года. После выполнения ремонтных работ льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

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