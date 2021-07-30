Еще два пункта вакцинации от COVID-19 откроются в Томске

30 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Два новых пункта вакцинации от COVID-19 открываются в Томске, сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, мобильный пункт будет работать в микрорайоне «Радонежский» около магазина «Ярче» (ул. Трудовая, 22/1) 31 июля и 1 августа, с 12 до 19 часов. Второй пункт откроется в понедельник, 2 августа, в здании торгового центра «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/10). Здесь прививку смогут поставить все желающие в будние дни с 12 до 19 часов, в выходные — с 10 до 16 часов.

Также по будням продолжают работать с 9 до 19 часов два пункта вакцинации в МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5. Постановка первого компонента в них продлится до 13 августа, второго — до 3 сентября.

До 7 августа с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов и в субботу с 10 до 16 часов можно поставить первый компонент прививки в здании торгового центра «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13). Второй компонент здесь можно будет поставить через три недели, с 6 по 28 августа.

Продолжает работать ежедневно с 10 до 19 часов мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Манеж» (ул. Беринга, 10). В здании областной библиотеки им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) пункт работает в будни с 10 до 20 часов, в субботу — с 10 до 15 часов. В этих двух пунктах первый компонент можно поставить до 1 сентября, второй — до 22 сентября.

Пункт вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) будет работать 31 июля и 1 августа с 10 до 16 часов. В выходные здесь смогут поставить первый компонент вакцины и второй для тех, кто прошёл первый этап вакцинации 10 и 11 июля.

Мобильный пункт вакцинации в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105) работает ежедневно с 9 до 15 часов. Вакцинация проводится по предварительной записи по тел. 90-80-00.

Стационарный пункт вакцинации медсанчасти №2 на Иркутском тракте, 156 работает ежедневно с 10 до 18 часов.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Желающие привиться вакциной «Спутник Лайт» могут обратиться в мобильные пункты вакцинации, расположенные в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) и в микрорайоне «Радонежском» (ул. Трудовая, 22/1). Эта вакцина ставится только пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, переболевшим ранее COVID-19, или привившимся от новой коронавирусной инфекции ранее. Вместе с паспортом, полисом и СНИЛС необходимо предоставить прививочный сертификат или справку о перенесенном заболевании.

График работы мобильных пунктов вакцинации в Томске

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