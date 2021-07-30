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В районе пл. Южной в Томске оборудуют пешеходный переход

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Пешеходный переход через Богашевский тракт появится в районе пл. Южной в Томске, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства сегодня прокладывает сети электрического снабжения, устанавливает стойки для светофоров и бетонирует их основания в районе площади Южной. Будущий пешеходный переход, состоящий из двух секций и островка безопасности, соединит ул. Мокрушина и ул. 19 Гвардейской Дивизии и позволит пешеходам безопасно пересекать Богашевский тракт.

В выходные подрядчик начнет благоустраивать подходы к пешеходному переходу. Планируется, что на следующей неделе будут установлены светофоры.

Для регулировки движения на этом участке установят светофоры, которые позволят решить вопрос выезда автомобилей с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на ул. Красноармейскую, а также будут учитывать разворот троллейбусов на кольце.

Все работы на объекте будут проведены за счет имеющихся у муниципалитета контрактов.

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