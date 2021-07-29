В Томской области назвали сроки заготовки кедровой шишки, брусники и клюквы

Департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки кедровой шишки, брусники и клюквы в 2021 году на территории региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Сроки установлены на основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов. По оценке специалистов лесного хозяйства средний урожай клюквы и брусники сохранится на уровне прошлых лет и составит два балла», — говорится в сообщении.

Сбор брусники разрешен с 25 августа в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах; с 31 августа — в Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Парабельском, Тегульдетском и Чаинском лесничествах.

Заготовка клюквы с 1 сентября разрешена в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах, а с 10 сентября — на остальных территориях области.

Заготовка кедрового ореха разрешена с 20 августа в южной части Томской области. В северной части на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского лесничеств — с 25 августа. Средняя урожайность кедрового ореха — 1 балл.

«Преждевременный механический сбор дикоросов на территории Томской области строго запрещен. Повреждая стебли растений, сборщики ягод снижают качество и количество урожая в последующие годы. Сбивание кедровой шишки с дерева может спровоцировать гниение и гибель кедра. В соответствии с законом в Томской области разрешается только сбор опавшей кедровой шишки. В кедровых насаждениях запрещается заезд машин и техники с дорог в древостои. Ягоды должны собираться вручную в период их полного созревания», — отмечают в областном департаменте лесного хозяйства.

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания грозит административный штраф от 500 до 1 000 рублей для граждан, от 1 000 до 2 000 для должностных лиц, от 10 000 до 20 000 для юридических лиц.

Жителям Томской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время нахождения в лесу. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-9400.

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