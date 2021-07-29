«Уржатка, пятихатка и тарасы»: о книге «Городское путешествие. Томск» рассказали в эфире «Радио России»

29 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

О новой книге, изданной в Томске в этом году, рассказали 28 июля в эфире «Радио России». Гостем информационно-развлекательного канала «Разное время» стала автор проекта «Городское путешествие. Томск», главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина.

Она рассказала о том, как появилась идея издания книги, кто принял участие в ее создании, на какую аудиторию она рассчитана, а также о планах по дальнейшему развитию проекта.

Запись эфира можно послушать здесь.

«Городское путешествие. Томск» — книга, которую весной 2021 года выпустило томское независимое издательство Макушин Медиа. Она знакомит читателя с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Книгу можно приобрести:

В Томске:

В офисе «Томского Обзора» по пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305, в будние дни по предварительному звонку: +7-983-232-2019

В музее «Профессорская квартира» по ул. Кузнецова, 30;

В книжном магазине «Догма 80» по пр. Ленина, 85а, 2 этаж, оф. 4, с понедельника по пятницу с 15.00 до 21.00, в субботу с 12.00 до 21.00, воскресенье — выходной;

В сувенирной лавке Первого музея славянской мифологии по ул. Загорная, 12;

В книжном магазине «Пётр Макушин» по пер. Батенькова, 5 с понедельника по субботу с 10.00 до 18.30, в воскресенье — с 12.00 до 17.00.

В Москве:

В книжном магазине «Русская деревня»: улица Рождественка, дом 12, hamlet.ru

В магазине «Циолковский»: Пятницкий переулок, дом 8, primuzee.ru

Также по вопросам приобретения книги вы можете обращаться по телефонам издательства:

8 (3822) 32-20-19

+7-983-232-2019

либо по электронной почте info@westsib.ru

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