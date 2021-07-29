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«Уржатка, пятихатка и тарасы»: о книге «Городское путешествие. Томск» рассказали в эфире «Радио России»

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О новой книге, изданной в Томске в этом году, рассказали 28 июля в эфире «Радио России». Гостем информационно-развлекательного канала «Разное время» стала автор проекта «Городское путешествие. Томск», главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина.

Она рассказала о том, как появилась идея издания книги, кто принял участие в ее создании, на какую аудиторию она рассчитана, а также о планах по дальнейшему развитию проекта.

Запись эфира можно послушать здесь.

«Городское путешествие. Томск» — книга, которую весной 2021 года выпустило томское независимое издательство Макушин Медиа. Она знакомит читателя с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Книгу можно приобрести:

В Томске:

В Москве:

Также по вопросам приобретения книги вы можете обращаться по телефонам издательства:

8 (3822) 32-20-19
+7-983-232-2019

либо по электронной почте info@westsib.ru

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