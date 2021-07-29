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Строительство нового жилого микрорайона на 3,6 тысяч квартир началось на левом берегу Томи

Градостроительная политика, Томские новости, Томск строительство жилье Карьеруправление Северный парк Собканюк квартира Строительство нового жилого микрорайона на 3,6 тысяч квартир началось на левом берегу Томи

В деревне Кисловка под Томском началось строительство микрорайона Левобережный Life, сообщает пресс-служба областной администрации.

Новый микрорайон строит ГК «Карьероуправление», которая с 2015 года возводит в Кисловке «Северный Парк». Генеральный директор компании, депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Собканюк сообщила, что площадь застраиваемой территории — 83,5 гектара. Район спроектировала та же компания, что создавала Северный Парк: «АКМ-3».

«Мы построим здесь 300 тысяч квадратных метров жилья — это 3,6 тысячи квартир. Район будет обеспечен социальной инфраструктурой: школой на 1100 мест, тремя детсадами — два по 280 мест и один на 90 мест. Также мы построим здесь поликлинику. Проживать в Левобережном будут 10 тысяч человек. Инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, разрешения на строительство первых трех многоквартирников на 25 тысяч „квадратов“ уже получены», — сказала Екатерина Собканюк.

Для нужд микрорайона застройщик возведет объекты инженерной инфраструктуры: автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанцию 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.

«Этот микрорайон открывает новые возможности для комплексного жилищного строительства, развитие которого отражено в национальном проекте „Жилье и городская среда“, — отметил вице-губернатор Евгений Паршуто. — Соседство с крупным инвестиционным проектом — межвузовским студенческим кампусом — придает этому микрорайону особую значимость».

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