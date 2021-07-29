Строительство нового жилого микрорайона на 3,6 тысяч квартир началось на левом берегу Томи

29 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В деревне Кисловка под Томском началось строительство микрорайона Левобережный Life, сообщает пресс-служба областной администрации.

Новый микрорайон строит ГК «Карьероуправление», которая с 2015 года возводит в Кисловке «Северный Парк». Генеральный директор компании, депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Собканюк сообщила, что площадь застраиваемой территории — 83,5 гектара. Район спроектировала та же компания, что создавала Северный Парк: «АКМ-3».

«Мы построим здесь 300 тысяч квадратных метров жилья — это 3,6 тысячи квартир. Район будет обеспечен социальной инфраструктурой: школой на 1100 мест, тремя детсадами — два по 280 мест и один на 90 мест. Также мы построим здесь поликлинику. Проживать в Левобережном будут 10 тысяч человек. Инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, разрешения на строительство первых трех многоквартирников на 25 тысяч „квадратов“ уже получены», — сказала Екатерина Собканюк.

Для нужд микрорайона застройщик возведет объекты инженерной инфраструктуры: автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанцию 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.

«Этот микрорайон открывает новые возможности для комплексного жилищного строительства, развитие которого отражено в национальном проекте „Жилье и городская среда“, — отметил вице-губернатор Евгений Паршуто. — Соседство с крупным инвестиционным проектом — межвузовским студенческим кампусом — придает этому микрорайону особую значимость».

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