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В томское СИЗО пытались передать два телефона в мыле

Криминал, Происшествия, Томские новости, мыло телефон передача запрещенные вещества В томское СИЗО пытались передать два телефона в мыле

Сегодня, 28 июля, в Томске оперативники СИЗО-1 задержали 21-летнего томича, который пытался передать на территорию режимного учреждения запрещенные предметы изощренным способом, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Молодой человек принес своему другу два сотовых телефона, спрятанных в кусках мыла.

По данному факту проводится проверка. Задержанному грозит административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ.

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