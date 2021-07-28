Томичи стали отдавать предпочтение более дорогим и вместительным смартфонам

За последние полгода жители Томской области стали покупать более дорогие смартфоны с большим объемом памяти. Об этом в своем Facebook рассказала директор томского филиала оператора МТС Марина Фещенко.

Исследование охватило жителей Томска, Северска и Стрежевого. Во всех городах картина складывалась одинаково — жители стали покупать смартфоны реже, но на 65% дороже.

«Полагаю, что на то есть две главных причины: высокие запросы пользователей („хочу полный фарш“), и осознанным потреблением („если покупать, то только нужное и надолго“). В итоге средняя стоимость гаджета выросла до 24 тысяч рублей», — отметила Марина Фещенко.

По ее словам, самым популярным устройством в 1 полугодии 2021 года во всех трех городах стал iPhone 11 128 ГБ. В топ-5 также вошли модели Redmi и Samsung.

Также исследование показало тренд на увеличение объема встроенной памяти. Если в январе–июне 2020 года томичи чаще покупали гаджеты с 32 Гб памяти, то теперь спрос сместился на устройства с 64 и 128 Гб — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 Гб, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — также в 5%.

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