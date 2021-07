Томские ученые помогли выявить у летучих мышей новые виды клещей, переносящихся опасные инфекции

27 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива учёных БИ ТГУ М. Орловой и А. Жигалина

Российско-американская группа ученых, куда вошли исследователи из Томского государственного университета, описали семь видом клещей, которые были впервые обнаружены на летучих мышах в Беларуси. При этом часть членистоногих переносят опасные для людей инфекции, передает пресс-служба ТГУ.

Исследования группы ученых опубликованы в статье «A survey of bat ectoparasitic mites of Belarus» опубликована в высокорейтинговом журнале International Journal of Acarology.

«Летучие мыши в Беларуси в настоящее время активно изучаются. Их биологическое разнообразие здесь довольно представительное — почти 20 видов, — рассказывает учёный Биологического института ТГУ Мария Орлова. — Но почему-то такой аспект, как внешние паразиты, очень долго оставался без внимания. Когда мы начали работу над белорусским материалом и стали собирать опубликованные данные, выяснилось, что в нашем распоряжении имеется единственная статья 1962 года, больше ничего нет. Между тем, Россия имеет с Беларусью общую границу, и изучение кровососущих паразитов, выступающих векторами опасных природно-очаговых инфекций, крайне актуально для обоих государств. Поэтому я поддержала решение белорусской коллеги Александры Ларченко (второй соавтор) собрать и определить эктопаразитов в тех точках, где она проводила мониторинг рукокрылых: это девять территорий по всей стране, причем большинство — близ населенных пунктов».

В частности, отлов летучих мышей производился в Драгичинском, Дзержинском, Червенском, Несвижском и других районах. После снятия клещей исследователи отпускали рукокрылых. По результатам исследования паразитов удалось описать семь видов гамазовых клещей: Spinturnix plecotina (специфичный паразит ушанов — довольно редкой группы видов летучих мышей), Macronyssus corethroproctus (специфичный паразит прудовой ночницы — вида, редкого в Европе и занесенного в Красные книги различных стран), Macronyssus kolenatii (паразит, специфичный для различных видов нетопырей).

Наибольшее беспокойство ученых вызывает клещ Carios vespertilionis, так как с ним ассоциировано много опасных возбудителей — например, Rickettsia, Ehrlichia, Borrelia. Кроме того, этот паразит нападает на человека.

Ранее данная научная группа опубликовала статью «A checklist of bat-associated macronyssid mites (Acari: Gamasina: Macronyssidae) of Russia, with new host and geographical records», посвящённую изучению российских рукокрылых. В журнале Zootaxa учёные рассказывают об обнаруженных 24 видах клещей, принадлежащих к родам Ichoronyssus, Macronyssus, Steatonyssus и Cryptonyssus. Наряду с этим в статье содержится информация о пяти регионах РФ, по которым отсутствовали данные о клещах, связанных с летучими мышами.

В состав научной группы, проводившей исследование летучих мышей в Беларуси и работавшей над статьёй, вошли сотрудники ТГУ, Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, Мичиганского университета, Тюменского государственного медицинского университета и ТюмГУ.

