Незрячий томский альпинист пережил лавину во время восхождения на гору в Киргизии

27 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томское РГО

Восхождение незрячего альпиниста Дмитрия Богданова и Иоанна Чечнева на пик Ленина (7134 м) завершено после трех недель экспедиции. Связка альпинистов пережила пургу на высоте 6100 м, снежную лавину и провал в трещину, после чего Дмитрий принял решение остановить восхождение. Во время экспедиции был поставлен рекорд впервые в истории тотально слепой человек взошёл на пик Юхина (5100 м) и вершину Раздельная (6100 м).

Как уточняют в томском отделении Российского географического общества, 2 июля началась экспедиция членов Томского отленеия РГО Дмитрия Богданова и Иоанна Чечнева на один из семитысяников планеты в Памире. В её рамках незрячий альпинист Дмитрий Богданов совершил первое в истории восхождение слепого человека на пик Юхина и вершину Раздельная.

«Многие люди не доходили до Раздельной из-за непогоды, просто разворачивались, и мы были единственной группой в день нашего восхождения, кто это сделал», — поделился Иоанн, член Томского отделения РГО, руководитель спортивно-благотворительного проекта «7 открыток мира», в рамках которого незрячие путешественники всех континентов совершат восхождение на семь высочайших точек планеты.

Во время восхождения на Раздельную Дмитрию и Иоанну пришлось пережить сразу несколько испытаний за короткий промежуток времени. Вначале путешественников настигла снежная буря на вершине (6100 м), затем произошёл провал в трещину. В этот же день при спуске альпинисты попали под лавину.

«Лавина сорвалась с высоты 6700, а мы были на 5300. Выжили чудом, до нас докатилась лишь снежная пыль (ураган), а не само ее сердце», — поделились путешественники.

По словам Иоанна, это первый случай стихийного бедствия такого масштаба, с которым столкнулись участники проекта. Лавина стала неожиданностью для команды, и предугадать ее появление было невозможно. После происшествия Дмитрий принял решение отменить восхождение на пик Ленина, до которого нужно было подняться еще на 1000 м.

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