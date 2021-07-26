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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус умерли скончались сводка эпидемия Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 121 случай заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 36 578 случаев заболевания коронавирусом, 33 272 заболевших выздоровели. Как уточняют в агентстве «Интерфакс-Сибирь», за весь период пандемии в регионе от COVID-19 скончались 500 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09.

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