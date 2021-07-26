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К юбилею ТГАСУ получил субсидию в 65 млн рублей на ремонт кампуса

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Томский государственный архитектурный университет получил субсидии Министерства науки и высшего образования РФ на проведение капитального ремонта кампуса в преддверии 70-летнего юбилея вуза. Объем субсидии составит более 65 млн рублей, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

Ремонтные работы начнутся со второго общежития на проспекте Ленина, 185 и третьего общежития ТГАСУ на ул. Партизанской, 19. Предполагается, что субсидия в размере 21 018 тысяч рублей будет направлена на капитальный ремонт кровель, а также замену 426 окон.

«ТГАСУ — единственный из томских университетов, получивший в этом году от министерства средства на капитальные вложения такого масштаба, — говорит ректор ТГАСУ Виктор Власов. — На университете лежит особая ответственность перед Томском и областью, поскольку нам предстоит ремонтировать второй „исторический“ корпус, являющийся памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. Отмечу, что проекты всех ремонтных работ разработаны силами специалистов университета».

Капитальный ремонт в корпусах стартует осенью. Более 44 миллионов рублей будут направлены на замену окон и капитальный ремонт мест общего пользования в первом и втором учебных корпусах. Второй корпус также ожидает капремонт системы отопления. Работы должны быть завершены до декабря 2021 года.

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