Двое граждан Латвии оказались в числе миноритариев «Сибагро»

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2021 // Фото: sibagrogroup.ru

Среди акционеров холдинга «Сибагро» имеются двое граждан Латвии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы Томскпромстройбанка (ТПСБ), в котором агрохолдинг владеет долей в размере 9,5%.

По данным банка, Александру и Ольге Ярославцевым, которые проживают в Латвии и являются гражданами этой страны, принадлежит по 1,05% «Сибагро».

Дата, когда Ярославцевы стали участниками «Сибагро», неизвестна. В пресс-службе агрохолдинга «Интерфаксу» отказались комментировать состав акционеров.

Согласно отчетности ТПСБ, агрохолдинг ранее контролировал пакет акций банка через подконтрольное ООО «Аграрная группа — управляющая компания» («АГ-УК»), и только в 2021 году этот пакет перешел в собственность головной компании — АО «Сибагро».

Ярославцев связан с другим акционером «Сибагро» Владимиром Гагой по бизнесу в Латвии. По данным Dun&Bradstreet, Гага является председателем совета директоров латвийской компании Bebruciems SIA (специализируется на животноводстве и выращивании зерновых), Ярославцев — ее бенефициаром и членом совета директоров.

В настоящее время Гага проживает в Риге, однако ранее он жил в Томске, где работал в Томском государственном университете, а также возглавлял местный филиал Газпромбанка (MOEX: GZPR).

Ярославцев также является руководителем автодилера Cars and More, зарегистрированного по тому же адресу, что и Bebruciems.

Из материалов банка также следует, что доля одного из основателей «Сибагро» Тимура Хисматулина стала меньше блокирующей. Теперь он напрямую контролирует 11,58% холдинга. Также ему принадлежит 17% «АГ-УК», которая владеет долей АО «Сибагро» в размере 64,21%. По данным на середину 2012 года, когда холдинг в последний раз раскрывал структуру собственников, Хисматулину принадлежало 27%.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 12 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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