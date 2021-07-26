Ошибка экипажа и отказ техники в числе основных версий жесткой посадки Ан-28 под Томском — источник

26 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Ошибка экипажа и отказ техники рассматриваются среди основных версий жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«По результатам первичной расшифровки самописцев проверяется версия о том, что после набора высоты порядка 2800 метров экипаж мог не заметить нештатное (ручное) положение рычага обогрева приемников воздушного давления и не активировать штатные системы обогрева. По этой или иной технической причине произошло обледенение воздушных винтов и воздухосборников обоих двигателей. Поступление воздуха к компрессорам было нарушено, турбины „встали“. Произошел отказ обоих двигателей», — сказал источник.

Официальными комментариями авиавластей по этому поводу «Интерфакс» не располагает.

Ранее со ссылкой на службы транспортного надзора региона сообщалось, что экипаж аварийного Ан-28 в свое время провалил проверку действий в аварийной ситуации. Позднее экипажу удалось пересдать экзамены.

Пассажирский Ан-28 пропал под Томском 16 июля. Позднее он был обнаружен разрушенным, никто не погиб. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск-Томск. На борту находились 17 человек, из них трое членов экипажа и четверо детей.

Самолет ранее эксплуатировался авиалиниями Киргизии, затем находился там же на хранении, на данный момент эксплуатируется авиакомпанией «Сила», сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Судно 1989 года, использовалось „Аэрофлотом“, затем авиалиниями Киргизии. С 2003 по 2007 год находился в Киргизстане на хранении», — сказал собеседник агентства. С 2014 года, по его словам, судно используется авиакомпанией «Сила» (Сибирская легкая авиация).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: