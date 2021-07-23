В Томской области заблудившийся рыбак залез на дерево, чтобы дозвониться до спасателей

23 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

В Зырянском районе сотрудники оперативных служб вывели из леса заблудившегося мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пропаже 23-летнего рыбака поступило вчера вечером, 22 июля, в 21.25. Житель деревни Мазалово ушел днем на рыбалку и не вернулся до вечера.

«С заблудившимся мужчиной удалось связаться по телефону. Для устойчивой связи ему пришлось забраться на дерево», — говорится в сообщении.

В итоге удалось установить координаты местонахождения молодого человека. Он оказался на территории соседнего района.

Для поисков пропавшего была организована группа, в которую вошли сотрудники МЧС, полиции, представителе сельского поселения, лесхоза и добровольцев. Всего 11 человек и 5 единиц техники.

Пропавшего удалось найти и вывести из леса в 5.00.

Чтобы избежать подобного жителям Томской области, отправляющимся в лес рекомендуют:

заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону, предупредив о своих планах близких, друзей или соседей;

взять с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и пополненным балансом,

в рюкзаке необходимо иметь нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, продукты питания, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя, а также свисток (если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит);

тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты;

одеваться ярко, в камуфляже вас могут не найти;

не заходить вглубь незнакомой местности. Оставлять на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Стараться не сходить с тропы.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

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