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В Томской области заблудившийся рыбак залез на дерево, чтобы дозвониться до спасателей

Происшествия, Томские новости, спасатели пропал заблудился мчс грибники В Томской области заблудившийся рыбак залез на дерево, чтобы дозвониться до спасателей

В Зырянском районе сотрудники оперативных служб вывели из леса заблудившегося мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пропаже 23-летнего рыбака поступило вчера вечером, 22 июля, в 21.25. Житель деревни Мазалово ушел днем на рыбалку и не вернулся до вечера.

«С заблудившимся мужчиной удалось связаться по телефону. Для устойчивой связи ему пришлось забраться на дерево», — говорится в сообщении.

В итоге удалось установить координаты местонахождения молодого человека. Он оказался на территории соседнего района.

Для поисков пропавшего была организована группа, в которую вошли сотрудники МЧС, полиции, представителе сельского поселения, лесхоза и добровольцев. Всего 11 человек и 5 единиц техники.

Пропавшего удалось найти и вывести из леса в 5.00.

Чтобы избежать подобного жителям Томской области, отправляющимся в лес рекомендуют:

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

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