Пожилой мужчина получил травмы в томской маршрутке

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 22 июля, в Томске при посадке в маршрутный автобус пострадал 84-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.30 на ул. Богдана Хмельницкого, 117. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса при движении от остановочного комплекса не выполнил требования посадки и высадки пассажиров.

В результате пенсионер упал и получил травмы. Мужчину доставили в медучреждение.

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