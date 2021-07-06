Пожилой мужчина получил травмы в томской маршрутке
23 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне, 22 июля, в Томске при посадке в маршрутный автобус пострадал 84-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 13.30 на ул. Богдана Хмельницкого, 117. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса при движении от остановочного комплекса не выполнил требования посадки и высадки пассажиров.
В результате пенсионер упал и получил травмы. Мужчину доставили в медучреждение.
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