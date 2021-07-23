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Томская экспедиция завершила Балтийский этап кругосветки

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Экипаж томской экспедиции Russian Ocean Way, состоящий из Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина завершили первый этап путешествия по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей 19 века.

Как сообщают в Томском отделении Русского географического общества, за 21 день с момента старта экипаж побывал в Финляндии и Швеции, преодолев более 1500 км. Во время перехода из Стокгольма в город Мальмё руководитель экспедиции Евгений Ковалевский получил травму ребра. Проверяя крепления на правом аутригере тримарана, он не удержался на волне и поскользнулся, упал правым боком на стрингер и сломал ребро. Позднее во время медицинского обследования в Мальмё, местный доктор сообщил ему, что путешественник отделался только серьезным ушибом и назначил лечение и лекарства.

Похожую травму позднее получил капитан тримарана Станислав Березкин, работая с мотором во время перехода от Мальмё до Киля.

Кроме того, из-за ковидных ограничений экипажу не удалось посетить Данию. Маршрут экспедиции был скорректирован. В Финляндии команда сдавала обязательный ПЦР-тест и проходила 3-дневный карантин, в Швеции же экипаж с жёсткими ограничениями не столкнулся.

Ещё одной из сложностей для команды стала нехватка сна во время движения из-за поочередных 3-часовых вахт. Основной экипаж состоит из двух человек, это означает , что за ночь каждому приходилось нести по 2 вахты. По словам экипажа, подобный режим вводит в состояние предельной усталости и напряжения нервной системы, отоспаться получается лишь урывками во время остановок, потому что необходимо проводить береговые мероприятия народной дипломатии, передавать фото и видео материал в штаб экспедиции, заряжать батареи для всего оборудования, проводить постоянные ремонты судна.

"Финляндия и Швеция - обе прекрасные страны, чистые и зеленые, люди доброжелательные и приветливые. Отношения как финов, так и шведов прекрасное. Мы стояли в гостевых маринах. Ежедневно
на тримаран проходило от 100 до 200 человек. Все интересовались, задавали вопросы. Выяснилось, что о России местное население очень мало знает, про Сибирь - вообще единственное слово "Холод". Все желают добра и радуются нашему флагу мира и миссии нашей экспедиции. Все расписывются на флаге. Финны - в зоне Финляндии, шведы - в зоне Швеции. Мы побывали в замечательных городах Котка в Финляндии, Стокгольм и Мальмё в Швеции. Нам везде помогали представители посольств и Россотрудничества, а также русскоязычные диаспоры", - рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.

В рамках мероприятий народной дипломатии подписано около 10 соглашений о сотрудничестве между Томским отделением РГО и различными организациями Финляндии, Швеции и Дании.

"Скандинавский этап прошли достаточно быстро. Скорость была как и запланировано примерно 100 миль в сутки. Но к сожалению, нам не удалось зайти в Копенгаген, надеюсь на обратном пути эпидемия коронавируса либо пойдет на спад, либо утихнет совсем. У судна хорошие ходовые качества, оно прекрасно ведет себя на волне, неплохо лавируется", - прокомментировал Станислав Березкин.

Однако по мере эксплуатации судна всплывают серьезные огрехи, требующие постоянных ремонтных работ, например, лопаются сварные швы, разбиваются болтовые и заклепочные соединения, в палатку попадает морская вода.

"У нас вышли из строя 2 узла, один из которых мы смогли отремонтировать, несколько элементов продольного набора, один из элементов поперечного набора мы отремонтировать пока не смогли. Будем решать этот вопрос в Киле и далее по маршруту. Мы заготовили несколько материалов для следующих ремонтов. В общем, сильно страшных проблем с судном у нас не было. Надеюсь, дальше у нас также все будет несильно сложно , хотя возможно всё , море непредсказуемо", - отметил капитан судна.

Сейчас команда остановилась в марине Олимпийского центра немецкого города Киль и запланировала ряд мер мероприятий по народной дипломатии, в частности 22 и 23 июля пройдут встречи с участием представителей посольства России в Германии, администрации города Киль, Общества российско-немецкой дружбы , а также других организаций, связанных с добрососедскими отношениями между Россией и Германией.

Следующая остановка экипажа запланирована в Гааге, Нидерланды.

Напомним, старт международной экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" состоялся 1 июля из Кронштадта, откуда отправлялись все первые российские кругосветные экспедиции XIX века. Итогом двухлетнего похода должны стать новые образовательные географические программы для российских школьников, инициирование сотрудничества с зарубежными организациями, а также мировой спортивный рекорд.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Русского географического общества, партнеров и спонсоров и посвящен 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды.

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