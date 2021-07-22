Завтра в Томске откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Завтра, 23 июля, в Томске откроются дополнительные пункты вакцинации. Они будут располагаться в здании ТЦ «Лето» (ул. Нахимова 8, стр. 13) и лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105).

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, пункты будут работать до 31 июля включительно. Здесь все желающие в порядке живой очереди с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00 и в субботу с 10.00 до 16.00 смогут поставить первый компонент прививки в здании торгового центра «Лето». Второй компонент здесь поставят спустя три недели, с 6 по 14 августа.

Мобильный пункт вакцинации в здании ЛДЦ «МИБС» будет работать ежедневно с 9.00 до 15.00. Вакцинация будет проводиться по предварительной записи по тел. 90-80-00.

В пресс-службе напоминают, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Также в Томской области продолжают работать ранее открытые пункты вакцинации: в МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5. Пункты работают по будням с 9.00 до 19.00. Постановка первого компонента продлится до 30 июля, второго компонента — до 20 августа.

Также до 30 июля привиться первым компонентом вакцины можно в здании Октябрьского рынка на Иркутском тракте. Врачи принимают с 9.00 до 16.00.

Мобильный пункт вакцинации открылся возле торгового центра «Манеж» на улице Беринга, 10. Работает ежедневно, с 10.00 до 19.00. Первый компонент можно поставить до 1 сентября, второй — до 22 сентября.

Пункт мобильной вакцинации в здании областной библиотеки им. Пушкина на Карла Маркса, 14 в будни работает с 10.00 до 20.00, в субботу — с 10.00 до 15.00. Первый компонент можно поставить до 1 сентября, второй — до 22 сентября.

Пункт вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) будет работать 24 и 25 июля с 10.00 до 16.00. В выходные здесь смогут поставить первый компонент вакцины и второй для тех, кто прошёл первый этап вакцинации 3 и 4 июля.

Пункт вакцинации возле ТЦ «Изумрудный город» на Комсомольском проспекте, 13б, завершает работу. Те, кто поставил здесь первый компонент вакцины 3 и 4 июля, могут завершить вакцинацию 24 и 25 июля. Пункт работает с 10.00 до 16.00.

Стационарный пункт вакцинации МСЧ № 2 на Иркутском тракте работает ежедневно с 10.00 до 18.00.

Подробнее с графиком работ пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

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