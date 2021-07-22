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Томский холдинг «КДВ Групп» приобрел американского производителя сладостей

Бизнес, Томские новости, компания сладости предприятия снэки КДВ Томский холдинг «КДВ Групп» приобрел американского производителя сладостей

«КДВ Групп», одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли, приобрела производителя сладостей Liberty Orchards Co. (США), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные американской компании.

«Компания была приобретена KDV USA, которая связана с KDV Group, крупным международным производителем кондитерских изделий и снеков. Компания продолжит полноценное производство в Кашмире, сохранив всех сотрудников, и будет готовить по тем же рецептам, что популярны более 100 лет», — говорится в сообщении.

Как пишет Forbes со ссылкой на отраслевой портал Candy&Snack Today, «КДВ Групп» впервые выходит на американский рынок. Помимо производства сладостей на базе Liberty Orchards, холдинг планирует импортировать более 700 продуктов питания.

Liberty Orchards основана в 1918 году армянскими эмигрантами Арменом Терцагяном и Марком Балабаном. Компания базируется в небольшом городе Кашмир (штат Вашингтон) и занимается производством сладостей из орехов и фруктов под брендом Aplets&Cotlets.

«КДВ Групп» занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

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