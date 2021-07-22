Форум молодых специалистов СИБУРа впервые пройдет под эгидой CASE-IN

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СИБУР

Корпоративный Форум молодых специалистов СИБУРа впервые под эгидой Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В нем примут участие более 600 сотрудников предприятий компании в 10 регионах страны, в том числе и в Томской области.

С 21 июля по 15 августа на базе предприятий СИБУР состоятся этапы конкурса, в рамках которых своими инновационными проектами и знаниями поделятся команды молодых специалистов из Перми, Тобольска, Нижневартовска, Благовещенска, Нижнего Новгорода, Кстово, Дзержинска, Воронежа и Томска.

В Томске локальный Форум молодых специалистов СИБУРа стартовал 22 июля. В соревнованиях принимают участие 12 команд - молодые сотрудники «Томскнефтехима», НИОСТа и «Красноярского завода синтетического каучука».

Форум представляет собой соревнования команд предприятий в решении инженерных кейсов по четырем направлениям (Развитие производственных технологий, ОТиПБ, Ремонт и надежность, Устойчивое развитие), а также финал, который состоится осенью на базе центра СИРИУС.

«Молодежь СИБУРа – это актив будущего компании. Как изменятся наши производства, какой рывок в инженерии и в целом нефтехимии произойдет, скажем, лет через 5, 10, 15 – во многом зависит от каждого из вас. Вы способны иначе смотреть на процессы. Вы активны, открыты ко всему новому, способны меняться и получать новый опыт. Это ценно. Сегодня компания предлагает различные возможности для развития и профессионального становления. Форум молодых специалистов – это одна из таких уникальных возможностей», - подчеркнул генеральный директор «Томскнефтехима» Владимир Плешков.

Победители локальных форумов получат не только шанс представить свои решения в Сочи, но и более глубоко проработать свои идеи к финалу, получив консультации экспертов, мастер-классы от топ-менедждмента и пройдя дополнительное обучение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: