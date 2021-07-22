«Праздник Топора» в Томской области переносится на год из-за коронавируса

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Власти Томской области приняли решение перенести 13-й международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора» из-за эпидемиологической ситуации в мире, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«В связи с мировой эпидситуацией 13-й международный фестиваль народных ремесел „Праздник Топора“, планировавшийся на август, перенесен на 2022 год», — сказал Севостьянов.

В 2020 году фестиваль также не проводили из-за коронавируса.

«Праздник топора» впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк «Околица».

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: «Парковая скульптура», «Архитектурный объект. Индивидуалы», «Архитектурный объект. Бригады», «Резчики по дереву». Тогда «Праздник топора» посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

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