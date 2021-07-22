Движение по пр. Фрунзе в Томске перекроют на 11 часов раньше запланированного

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра, 23 июля, в Томске движение на участке пр. Фрунзе будет перекрыто с 10.00 вместо запланированных 21.00. Такое решение было принято в связи увеличенным объемом работ, сообщает пресс-служба мэрии.

В время рабочей встречи, которую провели администрация города и АО «ТомскРТС», энергетики просили остановить движение с 6.00 «в связи с выявлением объема работ, превышающего планируемый». Однако власти согласовали это решение не в полном объеме, обязав «ТомскРТС» приступить к активным работам с закрытием проезжей части после утреннего «часа пик», то есть с 10.00. До этого им необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Завершить ремонт и открыть полноценное движение автомобилей они обязаны к 15 часам 25 июля, чтобы возвращающиеся в город томичи могли беспрепятственно передвигаться.

В это время бригады АО «ТомскРТС» выполнят капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н, где заменят 1, 2 км сети. Территориально работы будут вести около здания по пр. Фрунзе, 25. Энергетики будут ремонтировать свои коммуникации в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в выходные в связи с проведением ремонтных работ будет закрыт для движения участок пр. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Белинского. На время их проведения работ изменится схема движения общественного транспорта, в частности, автобусов №. 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53. Они будут следовать, проезжая по ул. Крылова, Никитина и Белинского:

Номер маршрута Направление Путь следования 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53 от пр. Ленина к ул. Красноармейская пр. Ленина — пр. Фрунзе — ул. Крылова — ул. Никитина — ул. Красноармейская — пр. Фрунзе — далее по маршруту от ул. Красноармейская к пр. Ленина пр. Фрунзе — ул. Красноармейская — ул. Никитина — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту

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