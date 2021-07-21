В выходные в Томске перекроют движение по пр. Фрунзе

21 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В пятницу вечером, 23 июля, в Томске перекроют движение по пр. Фрунзе на участке от ул. Красноармейской до ул. Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 21.00 пятницы до 24.00 воскресенья, 25 июля. В это время бригады АО «ТомскРТС» выполнят капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н, где заменят 1, 2 км сети. Территориально работы будут вести около здания по пр. Фрунзе, 25. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

На время их проведения работ изменится схема движения общественного транспорта, в частности, автобусов №№. 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53. Они будут следовать, проезжая по ул. Крылова, Никитина и Белинского:

Номер маршрута Направление Путь следования 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53 от пр. Ленина к ул. Красноармейская пр. Ленина – пр. Фрунзе – ул. Крылова - ул. Никитина - ул. Красноармейская - пр. Фрунзе - далее по маршруту от ул. Красноармейская к пр. Ленина пр. Фрунзе - ул. Красноармейская - ул. Никитина - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту

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