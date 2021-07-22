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Полицейские задержали томича, укравшего велосипедов на 100 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, велоспиеды кража вор пропали велосипеды из подъезда украли Полицейские задержали томича, укравшего велосипедов на 100 тыс. рублей

Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 41-летний ранее судимый томич похищал чужое имущество из подъездов. В одном случае он перекусил ножницами трос, с помощью которого был закреплен велосипед. Общая сумма причиненного злоумышленником материального ущерба оценивается в 100 тыс. рублей. Похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам.

Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. В его отношении возбуждены пять уголовных дел по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до 5 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

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