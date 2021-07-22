Полицейские задержали томича, укравшего велосипедов на 100 тыс. рублей

Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 41-летний ранее судимый томич похищал чужое имущество из подъездов. В одном случае он перекусил ножницами трос, с помощью которого был закреплен велосипед. Общая сумма причиненного злоумышленником материального ущерба оценивается в 100 тыс. рублей. Похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам.

Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. В его отношении возбуждены пять уголовных дел по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до 5 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

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