В Томской области учредили звание «Народный мастер»

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Губернатор Сергей Жвачкин учредил почетное звание «Народный мастер Томской области». Его будут присваивать жителям региона, преуспевшим в сохранении, развитии и популяризации традиционных народных ремесел, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Томская земля богата мастерами, которые продолжают вековые ремёсла, передают знания и умения новым поколениям. Имена людей, которые своими золотыми руками прославляют нашу малую родину, должны знать все», — подчеркнул глава региона.

Первым «Народным мастером» стал житель села Семёновка Зырянского района Николай Бочаров, занимающийся художественной обработкой бересты.

«Николай Викторович больше 17 лет занимается изготовлением берестяных изделий, и может сделать из бересты всё: от куклы до модели фрегата, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Он мастерски владеет техникой плетения, тиснения и мозаики из бересты. А пять лет назад „дядя Коля“ начал обучать работе с берестой детей из Семёновки и окрестных сёл».

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