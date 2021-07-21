«Мэри Поппинс» поможет семьям с детьми-инвалидами в Томской области

В июле в Томской области заработала новая социальная услуга — «Мэри Поппинс», благодаря которой родители детей-инвалидов смогут отлучиться по делам на несколько часов или просто передохнуть, в то время как ребенок остается под присмотром специалистов — дома или в мини-группах.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, решение о внедрении такой формы поддержки семей принял губернатор Сергей Жвачкин. Томская область выступает заказчиком услуги «Мэри Поппинс», которую предоставляют семьям социально ориентированные некоммерческие организации.

«В этом году „Мэрри Поппинс“ придет на помощь как минимум двумстам семьям. Это очень нужная, востребованная услуга. Она не ограничивается присмотром за детьми: специалисты консультируют родителей, обучая их доступным методам воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью», — рассказывает начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

На сегодняшний день в проект включились три некоммерческих организации. Это общественная организация Шегарского района «Рука в Руке», благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» и томский центр развития и коррекции речи. Также в ближайшее время к работе в Томске и Северске подключатся еще две общественные организации.

Главный критерий при предоставлении услуги — ребенок с инвалидностью должен нуждаться в постоянном присмотре, то есть родители не могут его одного оставить дома без квалифицированного ухода.

Чтобы принять участие в программе и узнать дополнительную информацию об услуге и НКО, которые ее предоставляют, можно связаться с Комитетом по организации предоставления услуг по номеру 8 (3822) 713-988, либо обратиться непосредственно в эти организации. Последние, в свою очередь, собирают заявки, формируют график и предоставляют услуги.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: