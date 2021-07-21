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Самусьский судозавод построит за 1,5 млрд руб 10 морских барж для Енисейского пароходства

Предприятия Томска и области, Томские новости, Кноль баржи Енисей самуськи Самусьский судозавод построит за 1,5 млрд руб 10 морских барж для Енисейского пароходства

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ, входит в холдинг ЗАО «Сибирский центр логистики», СЦЛ) заключило контракт с АО «Енисейское речное пароходство» (контролируется ГМК «Норникель») на изготовление 10 морских барж, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Владимира Кноля, семье которого принадлежат 50% СЦЛ.

По его словам, стоимость контракта составляет около 1,5 млрд рублей. Он должен быть исполнен в течение трех лет.

«Разработка проектной документации велась 1,5 года. Переговоры заняли длительное время, в том числе, из-за подорожания металлов. (. . .) Для нас это очень удачный контракт, который позволяет полноценно и стабильно работать „Самусьскому судостроительному заводу“ в течение трех лет», — отметил Кноль.

Енисейское речное пароходство — самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. тонн. ГМК «Норильский никель» принадлежит 100% обыкновенных акций (81,9146% уставного капитала) компании.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности предприятия были модернизированы в конце 1980-х годов. Предприятие входит в холдинг «Сибирский центр логистики».

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе АО «Томская судоходная компания», ООО «Речной порт Нижневартовск», ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «Международный центр технологии и торговли» (поставщик энергетического угля).

Согласно материалам Томскпромстройбанка, одним из акционеров которого является ЗАО «Сибирский центр логистики», холдингом СЦЛ в равных долях владеют Владимир Прец (через ООО «УК Актив») и генеральный директор СЦЛ Антон Кноль, сын Владимира Кноля.

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