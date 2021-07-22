900 жителей Томской области начали обучение по направлению службы занятости

С начала года 600 человек уже получили дипломы о переподготовке и повышении квалификации. Среди обучающихся — соискатели 50+, женщины в декрете, безработные граждане.

По окончании обучения на работу в Томске, Асине, Северске, Кожевникове, Каргаске и Тегульдете вышли 110 охранников, 48 водителей специализированных транспортных средств, 38 машинистов спецтранспорта, 33 оператора ЭВМ, 26 воспитателей дошкольного образования, 7 специалистов делопроизводства и др. В Кожевниковском районе пятеро прошедших обучение трудоустроены в сферу сельского хозяйства.

Резерв специалистов пополнился такими кадрами, как продавцы-консультанты, повара, электромонтеры, бухгалтеры, стропальщики, кладовщики, мастера ногтевого сервиса, медицинские сестры и многие другие.

«В сравнении с показателем прошлого года число граждан, прошедших обучение, а также переобучение в рамках проекта «Демография», увеличилось вдвое, — уточнила Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области. — Со стороны работодателей есть запрос на переобучение кадров под конкретные рабочие места. Высок спрос и со стороны соискателей, например женщин, планирующих выход из декретного отпуска, которым необходимо восполнить утраченные навыки, обновить знания по профессии. Со стороны взрослого населения чаще встречаются запросы на смену профессиональной деятельности»

Среди прошедших переобучение и сменивших свою квалификацию — микробиолог, ставший бухгалтером; бывший работник банка, трудоустроенный на должность специалиста по кадрам. «Как правило, с кандидатами, которые хотят сменить род деятельности или сомневаются в выборе образовательной программы и профессии, работают психологи центров занятости и карьерные консультанты», — отметила Светлана Грузных.

Ознакомиться с программами обучения можно в центрах занятости по месту жительства. Томичи могут получить консультацию по номерам телефонов: 8 (3822) 469-351, 469-357.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: