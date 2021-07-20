«Ингосстрах» выплатит компенсации пассажирам Ан-28 после жесткой посадки самолета в Томской области

20 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Пассажиры самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области 16 июля, могут рассчитывать на страховые выплаты, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Национального союза страховщиков ответственности.

По данным организации, ответственность авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»), которой принадлежит самолет, застрахована в СК «Ингосстрах».

Пострадавшие пассажиры должны предоставить страховой компании документы от перевозчика и из медучреждения.

Отмечается, что размер компенсации за вред здоровью рассчитывается по таблице выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. Общая сумма не может превысить 2 млн рублей.

Как сообщалось, накануне авиакомпания «СиЛА» перечислила по 100 тыс. рублей всем пассажирам упавшего Ан-28. Компенсации пострадавшим также обещала выплатить администрация Томской области. Их размер будет зависеть от тяжести травм пассажиров рейса.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж оказались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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