«Место силы креативных индустрий». Томские архитекторы создают новое общественное пространство

20 июля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Новое пространство для представителей креативных индустрий проектируют Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) и «Родные города» — программа социальных инициатив «Газпром нефти». Проект — один из победителей грантового конкурса «Газпромнефть-Востока».

В новой локации в Томске новички и эксперты творческих индустрий смогут общаться, обмениваться идеями и анализировать лучшие практики. Архитекторы смогут выставлять на обсуждение свои макеты, дизайнеры — медийные или предметные решения, журналисты — подборки лучших текстов, а фотографы — самые выразительные снимки. Ведь почти у каждой креативной индустрии есть свой продукт, интересный широкой аудитории. На площади 800 м2 предусмотрены даже места для выставок под открытым небом. Также здесь будет уличный кинотеатр и зоны отдыха.

Работы по созданию «Места силы креативных индустрий» Томского региона уже начались. Монтируется оборудование кинотеатра, появились пешеходные настилы и клумбы. Из Новосибирского питомника сюда привезут черемуху — украсить пространство и создать тень вдоль прогулочных троп.

Новая площадка находится рядом с главным зданием ТГАСУ и входит в общий архитектурный ансамбль учебных корпусов вуза. Раньше здесь находилось ветхое малоэтажное строение, а после его сноса и вовсе образовался пустырь. Сообщество архитекторов — студенты и молодые сотрудники университета — вызвались создать здесь своими силами пространство креативных индустрий, при этом открытое всем. Руководство вуза идею поддержало, помогло составить заявку на грантовый конкурс «Родных городов» — и проект вошел в число 19 победителей. Реализацию проектов обеспечит «Газпромнефть-Восток».

К инициаторам и волонтерам, которые теперь работают над созданием арт-площадки каждые выходные, присоединился ректор ТГАСУ Виктор Власов.

— Думаю, «Место силы креативных индустрий» станет прообразом многих других общественных площадок в Томске. Я с большим удовольствием пришел на стройплощадку, чтобы взять в руки инструменты и помочь авторам инициативы. Власти города и руководство вуза поддерживают их идеи и начинания по созданию интересной и комфортной среды в студенческом Томске, — отмечает Виктор Власов, ректор ТГАСУ.

— У этой идеи нет одного автора. Проект — результат мозгового штурма микросообщества архитекторов. Сейчас в Томске нет площадки, где можно бесплатно провести мастер-класс, профессиональную консультацию, посмотреть тематическое видео, разместить свои работы для обсуждения в профессиональной среде. Вы же не станете делать это в любом из парков города? А здесь мы создадим такое место, куда каждый может прийти со своей творческой инициативой. Те же гаражные распродажи, мероприятия по обмену книгами или пластинками — это все вписывается в нашу тематику, — рассказывает Ника Еремина, сотрудник международного научного отдела ТГАСУ, один из авторов проекта.

— Одно дело построить, и совсем другое — эксплуатировать в дальнейшем. В данном случае ТГАСУ берет на себя ответственность по сооружению и содержанию объекта. Ведь дальнейшие пользователи и строят этот объект — студенты, волонтеры, вчерашние выпускники. Я, например, в июне получила диплом и была участником проработки грантового проекта. Мы не ставили целью сделать идеальное пространство с точки зрения архитектуры, поэтому здесь не будет образцовых фонарей, идеальных линий. Главное — в создании удобных функциональных зон в соответствии со сценариями проведения мероприятий. Тогда и родится место силы для тех, кто готов креативно мыслить и делиться своими идеями, — рассказывает Екатерина Колесова, участник проекта.

— Арт-площадка, созданная по инициативе студентов и педагогов вуза, — это история не только в пространстве, но и во времени! Еще одним интересным местом в Томске станет больше, а значит, будет больше студентов в нашем молодежном городе, — считает Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», которая с 2012 года системно совершенствует качество жизни в регионах деятельности компании, поддерживая инициативы местных сообществ и развивая собственные проекты. Основными направлениями программы являются создание социальной инфраструктуры в регионах, поддержка образования и науки, экологические проекты.

Грантовый конкурс — дополнительный инструмент социальной поддержки регионов деятельности компании. С 2013 по 2019 годы «Газпром нефть» поддержала более 600 социальных инициатив.

С 2006 года «Газпромнефть-Восток» поддержала более 390 социальных проектов, которые были реализованы в Томской области и Тарском районе Омской области. При поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» создано или реконструировано более 45 объектов в регионе.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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