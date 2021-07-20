В Томске прошел фестиваль уличного кино

20 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На минувшей неделе, 16 и 17 июля, в Томске в Первом музее славянской мифологии прошли мероприятия Фестиваля уличного кино.

Перед просмотрами для гостей Фестиваля выступил дуэт поющих врачей «Cheh&Raga», танцевальная студия «Драйв», танцевальный коллектив «New name», затем прошли спецпоказы проектов томского продюсерского объединения CAST production — сериал «Люди дела» об известных томичах, документальный фильм «Маленькое сердце в большом городе», короткометражный фильм «5 километр».

Для конкурсной программы этого года отобрано девять лучших короткометражных дебютных работ, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.

Сразу после просмотра гости Фестиваля приняли участие в голосовании за лучший фильм. Традиционно победителя программы зрители выбирают с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

В 2021 году Фестиваль проходит более чем в 1000 городов и населенных пунктах России. Программа показов в других городах — на сайте проекта.

Фото: предоставлено организаторами

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