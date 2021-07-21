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Завтра в кадровом центре «Работа России» состоится открытый отбор водителей

Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа отбор вакансии труд Завтра в кадровом центре «Работа России» состоится открытый отбор водителей

Кадровый центр «Работа России» приглашает соискателей на открытый отбор, который состоится завтра, 22 июля.

Работодатели проведут собеседования с водителями категорий В и ВС, с целью дальнейшего переобучения и трудоустройства на предприятия города Томска.

Отбор проводят такие работодатели, как Ассоциация «ТАТА», ООО «ТРАНСАВТО», АО «Томскавтотранс», ООО «Топком», ООО «Автоколонна 1975».

Отбор пройдет 22 июля в 10:00 по адресу Фрунзе 103, Кадровый центр «Работа России».

Еще больше открытых отборов здесь - http://planing.tomsk.ru.

По всем интересующим вопросам обращаться 46-97-51.

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