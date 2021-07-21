Завтра в кадровом центре «Работа России» состоится открытый отбор водителей
21 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Кадровый центр «Работа России» приглашает соискателей на открытый отбор, который состоится завтра, 22 июля.
Работодатели проведут собеседования с водителями категорий В и ВС, с целью дальнейшего переобучения и трудоустройства на предприятия города Томска.
Отбор проводят такие работодатели, как Ассоциация «ТАТА», ООО «ТРАНСАВТО», АО «Томскавтотранс», ООО «Топком», ООО «Автоколонна 1975».
Отбор пройдет 22 июля в 10:00 по адресу Фрунзе 103, Кадровый центр «Работа России».
Еще больше открытых отборов здесь - http://planing.tomsk.ru.
По всем интересующим вопросам обращаться 46-97-51.
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