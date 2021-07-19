Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Томске

19 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 18 июля, в Томске в многоэтажном жилом доме по ул. Мельничная, 47 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.21. К приезду пожарных шел дым из квартиры на 11 этаже. Чтобы проникнуть в нее огнеборцам пришлось вскрыть металлические двери. В задымленной квартире на диване пожарные обнаружили 53-летнего мужчину - он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в томскую Областную клиническую больницу. Кроме того, пожарные эвакуировали с 11 этажа 7 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 18.45. В результате пожара в однокомнатной квартире обгорели вещи на площади 4 кв. метров. На месте работали 31 человек и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.



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