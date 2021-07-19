Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Сибирская легкая авиация» после жесткой посадки Ан-28 под Томском

19 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Ространснадзор сообщил о намерении провести внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Сибирская легкая авиация», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании „Сибирская легкая авиация“ по факту авиационного события с самолетом Ан-28 в Томской области», — сказано в сообщении Ространснадзора.

Отмечается, что для проверки деятельности эксплуатанта уже создана комиссия. На месте происшествия находится начальник территориального управления Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рожко.

Ранее сообщалось, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 19 человек. Позже спасателям удалось обнаружить воздушное судно, оно совершило жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж самолета живы, никто не погиб.

Транспортные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту инцидента с самолётом в Томской области.

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